Ученые выяснили, что западная диета может повысить риск развития болезни Альцгеймера

Китайские ученые выяснили, что западная диета у человека может повысить риск развития болезни Альцгеймера, пишет Planet Today. По мнению исследователей, продукты с содержанием насыщенных жиров могут увеличить риск развития деменции.
Ученые провели ряд исследований, который показали влияние диет на организм человека. По ним эксперты обнаружили, что некоторые различные программы питания, особенно по западному образцу, могут стать факторами развития Альцгеймера.
По результатам наблюдений экспертов, выбор западной диеты, продукты которой содержат в себе много насыщенных жиров, сахара и соли, может подвергнуть организм человека дополнительному стрессу. Это делает людей более уязвимыми для деменции.
В основном, если диета включает в себя продукты с полезными свойствами, то она благотворно влияет на человеческое здоровье. Так, средиземноморское питание, богатое омега-3 жирными кислотами и пробиотиками, наоборот снижает риск развития заболевания мозга.
Прежде Диетолог Роб Хобсон перечислил популярные продукты, которые особенно опасны для склонных к гипертонии людей. Врач к опасным для гипертоников продуктам причислил продукты с высоким содержанием соли.