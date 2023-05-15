В водах Петербурга и Ленобласти обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов

Специалисты отобрали 70 проб воды в 35 водных объектах на территории Петербурга и Ленинградской области. По результатам исследования выявили, что в 99% процентах проб превышены показатели меди. Высокое содержание железа и цинка обнаружили в 92% и 80% проб соответственно. Также в 79% проб был превышен кадмий, а свинец был обнаружен в 1% проб.