Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В водах Петербурга и Ленобласти обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов

Общество
В водах Петербурга и Ленобласти обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов

Воды Санкт-Петербурга и Ленинградской области проверили на уровень загрязнений. Результатами мониторинга поделилось ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Специалисты отобрали 70 проб воды в 35 водных объектах на территории Петербурга и Ленинградской области. По результатам исследования выявили, что в 99% процентах проб превышены показатели меди. Высокое содержание железа и цинка обнаружили в 92% и 80% проб соответственно. Также в 79% проб был превышен кадмий, а свинец был обнаружен в 1% проб.

Однако специалисты управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что экстремально высокого загрязнения вод тяжелыми металлами обнаружено не было.
экология спб водные ресурсы тяжелые металлы
Военкоры ФАН