Сирия приняла участие во встрече Лиги арабских государств впервые с 2011 года

Ряд изданий полагает, что даже несмотря на возвращение Дамаска в Лигу, некоторые государства региона могут воздержаться от активного инвестирования в экономику САР или от других форм сотрудничества. Многие игроки региона являются союзниками США, настаивающих на соблюдении санкций, введенных против Сирии. Однако основные ближневосточные государства в последнее время проводят все более независимую от Вашингтона политику, поэтому вряд ли этот фактор серьезно скажется на их отношениях с республикой.