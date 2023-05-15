Сирия приняла участие во встрече Лиги арабских государств впервые с 2011 года

Ранее страны ЛАГ одобрили возвращение Дамаска в ряды организации.
Сирия впервые с 2011 года приняла участие в сессии Лиги арабских государств (ЛАГ) на территории Саудовской Аравии.
Республику на встрече представлял министр экономики и торговли Мухаммад Самер аль-Халиль. В ходе своего обращения на открытии конференции чиновник призвал страны-участницы организации инвестировать в Сирию, где, по его словам, сейчас достаточно много возможностей.
В свою очередь, глава Минфина Саудовской Аравии Мухаммад аль-Джадаан приветствовал возвращение Сирии в Лигу. Он также отметил, что Эр-Рияд «с нетерпением ждет возможности» сотрудничать со всеми странами ЛАГ ради достижения общей цели.
Ранее в этом месяце Лига арабских государств восстановила членство Дамаска в организации. Такое решение было в целом положительно воспринято на Ближнем Востоке. Неоднозначно отреагировал лишь Катар: власти страны напомнили, что не собираются пока нормализовать отношения с республикой, однако пообещали не препятствовать ее возвращению в состав ЛАГ.
Кроме того, недавно король Саудовской Аравии Салман бин Абдул Азиз Аль Сауд пригласил сирийского лидера Башара Асада принять участие в саммите ЛАГ, который вскоре состоится в Джидде. Последний раз президент республики посещал это мероприятие в 2010 году на территории Ливии.
После начала войны в Сирии, в которой многие из стран региона поддержали антиправительственные вооруженные формирования, Дамаск был исключен из состава ЛАГ. Но когда армия страны при поддержке России и Ирана смогла вернуть под контроль большую часть своей территории, бывшие государства-противники стали постепенно нормализовать связи с республикой.
Первый решительный шаг на этом поприще сделали ОАЭ, договорившиеся с Сирией о восстановлении дипломатических отношений. Впоследствии и другие государства изменили свой курс, начав диалог с Дамаском.
Процесс примирения значительно ускорился после февральских землетрясений в Турции, затронувших и часть северных регионов Сирии. Практически все страны Ближнего Востока направили республике гуманитарную помощь, в том числе и на территории, подконтрольные официальному правительству.
Ряд изданий полагает, что даже несмотря на возвращение Дамаска в Лигу, некоторые государства региона могут воздержаться от активного инвестирования в экономику САР или от других форм сотрудничества. Многие игроки региона являются союзниками США, настаивающих на соблюдении санкций, введенных против Сирии. Однако основные ближневосточные государства в последнее время проводят все более независимую от Вашингтона политику, поэтому вряд ли этот фактор серьезно скажется на их отношениях с республикой.