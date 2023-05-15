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Житель Киева рассказал о постоянном повышении цен и уходе западных брендов

Общество
Житель Киева рассказал о постоянном повышении цен и уходе западных брендов

Научный работник из Киева рассказал о том, как изменилась жизнь в столице Украины. По мнению собеседника, кажется, будто его страна под санкциями, а не Россия.

Впечатлениями мужчина поделился, общаясь с изданием «СК» на условиях анонимности. В первую очередь он обратил внимание на полупустые торговые центры. Книг на русском языке практически нет, а количество экземпляров на украинском «явно превышает спрос».

Стоимость продуктов также растет. По словам собеседника, «держатся» только цены на бензин.

«Если раньше набор продуктов в супермаркете обходился в 600–800 гривен, то сейчас аналогичный набор стоит примерно 1500–1800», — подчеркнул он.

При этом некоторые бренды покинули Киев. Например, Zara и Massimo Dutti. Гораздо более популярны теперь секонд-хенды.

Ранее Минфин Украины опубликовал данные по госдолгу страны. Показатели приводит RT. По состоянию на конец марта он составил почти 200 миллиардов долларов.
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