Грузия ожидает до 400 млн долларов прибыли после возобновления авиасообщения с Россией

Туристическая отрасль Грузии получит до 400 миллионов долларов дополнительной прибыли при восстановлении авиасообщения с Россией, заявил глава Минэкономики республики Леван Давиташвили на брифинге по итогам заседания парламента.
Политик напомнил, что Агентство гражданской авиации Грузии уже получило запросы от авиакомпаний из России о возобновлении полетов. Какие именно перевозчики обратились к грузинским властям министр не сообщил.
«В сфере туризма мы ожидаем эффекта примерно от 300 до 400 миллионов долларов в течение одного года после того, как будут восстановлены полеты (с Россией. — Прим. ред.)», — сказал глава Минэкономики Грузии.
В Евросоюзе ранее призвали Тбилиси не пускать российские самолеты в страну. Об этом сообщала Национальная Служба Новостей.