Пятнадцати регионам страны выделен миллиард рублей на развитие инфраструктуры летних лагерей

По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, будет задействовано 39 482 организации, что почти на тысячу больше, чем в прошлом году. Также продолжается реализация культурно-просветительских программ и тематических экскурсий, сообщает сетевое издание «Вечерний Ставрополь». Вдвое увеличено финансирование президентской программы бесплатных школьных поездок.