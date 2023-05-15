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Пятнадцати регионам страны выделен миллиард рублей на развитие инфраструктуры летних лагерей

Общество
Пятнадцати регионам страны выделен миллиард рублей на развитие инфраструктуры летних лагерей

Пятнадцать регионов России получили из федерального бюджета миллиард рублей на развитие инфраструктуры летних детских лагерей. В ходе нынешней летней оздоровительной кампании в стране отдохнут более пяти миллионов детей.

По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, будет задействовано 39 482 организации, что почти на тысячу больше, чем в прошлом году. Также продолжается реализация культурно-просветительских программ и тематических экскурсий, сообщает сетевое издание «Вечерний Ставрополь». Вдвое увеличено финансирование президентской программы бесплатных школьных поездок.

Летняя оздоровительная компания для детей в Ставропольском крае стартует по традиции 1 июня. Планируется задействовать более 600 лагерей, в том числе 20 загородных с круглосуточным пребыванием и 4 палаточных лагеря. Отдохнуть и поправить здоровье смогут более 100 тысяч школьников.
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