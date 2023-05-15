Пятнадцати регионам страны выделен миллиард рублей на развитие инфраструктуры летних лагерей

Пятнадцать регионов России получили из федерального бюджета миллиард рублей на развитие инфраструктуры летних детских лагерей. В ходе нынешней летней оздоровительной кампании в стране отдохнут более пяти миллионов детей.
По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, будет задействовано 39 482 организации, что почти на тысячу больше, чем в прошлом году. Также продолжается реализация культурно-просветительских программ и тематических экскурсий, сообщает сетевое издание «Вечерний Ставрополь». Вдвое увеличено финансирование президентской программы бесплатных школьных поездок.
Летняя оздоровительная компания для детей в Ставропольском крае стартует по традиции 1 июня. Планируется задействовать более 600 лагерей, в том числе 20 загородных с круглосуточным пребыванием и 4 палаточных лагеря. Отдохнуть и поправить здоровье смогут более 100 тысяч школьников.