Дела заметно поправились и пошли в гору: действительно ли ВВП РФ вырастет в 2024 году

При этом Центробанк ожидает роста экономики России на 4,2% и уже принимает для этого ряд действий, подчеркнул эксперт. По данным регулятора, более высокий уровень потребительской и активности инвесторов в первом квартале и низкий уровень безработицы позволят усилить прирост ВВП в 2023 году в «вилке» 0,5–2,0%. Видимо, Еврокомиссия считает так же, предположил он.