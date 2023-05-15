Дела заметно поправились и пошли в гору: действительно ли ВВП РФ вырастет в 2024 году

Еврокомиссия спрогнозировала рост ВВП России в 2024 году. По данным европейских аналитиков уровень ВВП составит 1,3%. Подобная информация заслуживает доверия, считает частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.
Как он пояснил в разговоре с корреспондентом ФАН, российский регулятор — Центробанк РФ, уже в этом году ожидает роста отечественной экономики и предпринимает для этого все возможные шаги.
«Конечно, это очень хороший результат! Если раньше Еврокомиссия ожидала падения российской экономики на 3,2% – то теперь всего на 0,9%. То есть, наши дела заметно поправились и пошли в гору, что признают даже в ЕС. Прогноз по росту ВВП на 2024 год они тоже улучшили – 1,3% против ожидавшихся ранее 0,9%», — рассказал аналитик.
При этом Центробанк ожидает роста экономики России на 4,2% и уже принимает для этого ряд действий, подчеркнул эксперт. По данным регулятора, более высокий уровень потребительской и активности инвесторов в первом квартале и низкий уровень безработицы позволят усилить прирост ВВП в 2023 году в «вилке» 0,5–2,0%. Видимо, Еврокомиссия считает так же, предположил он.
«С учетом того, что Россия по результатам прошлого года вернулась в десятку крупнейших экономик мира – впервые за восемь лет, отмечу! – думаю, прогнозы Еврокомиссии вполне реалистичны. Тем более, МВФ уже признал, что российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось», — прокомментировал Сидоров.
При этом, видя, что санкции не наносят России ожидаемого вреда, Запад решил сменить тактику. По словам политолога Сергея Маркелова, Евросоюз готовит пару-тройку показательных процессов против торговых партнеров РФ.