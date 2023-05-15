Выкрикивающих фашистские лозунги молодых людей задержали в центре Петербурга

Семеро молодых людей задержаны правоохранителями в центре Санкт-Петербурга за выкрикивание фашистских приветствий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.
Известно, что вечером, 12 мая, на Пионерской площади нарушителей заметил лейтенант полиции. Компания использовала в речи нецензурные выражения и прославляла основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера. Представитель закона вызвал подкрепление и обратился к молодым людям, потребовав перестать кричать лозунги.
После этого один из злоумышленников ударил правоохранителя в бедро, полицейскому пришлось применить силу. Он повалил нарушителя на землю и заковал в наручники.
Всего задержали четверых парней в возрасте от 17 до 20 лет, двое ранее уже отвечали перед законом по административной статье, а один — по уголовной.
Сообщается, что в отношении задержанных старше 18-ти лет составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, в отношении несовершеннолетнего — протокол за возбуждение ненависти либо вражды и передали отцу.
Ранее в Петербурге подростки кинули в лицо 23-летнему молодому человеку петарду.