Минтруд РФ предложил изменить определение многодетной семьи

Минтруд предложил считать многогодетными все семьи, в которых воспитываются от трех детей и больше, заявила в Госдуме заместитель директора департамента демографической и семейной политики Елена Семенова.
Она уточнила, что сейчас понятие многодетности различается в зависимости от региональных законодательных актов. По словам политика, для обеспечения необходимой поддержки, нужно ввести единое определение на всей территории страны.
«Полагаем правильным, если будет определено, что многодетная семья — это семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой», — подчеркнула Семенова.
Ранее в Госдуме предложили обеспечивать российские семьи наборами для детского сада и школы. По мнению депутата Татьяны Буцкой, это поможет в том числе местным производителям, которые могут поставлять эти подарки.