Диетолог Хобсон перечислил популярные продукты, которые опасны для гипертоников

Диетолог Роб Хобсон перечислил популярные продукты, которые особенно опасны для склонных к гипертонии людей, пишет Planet Today. По его словам, гипертоникам стоит отказаться от солений.
Хобсон к опасным для гипертоников продуктам причислил, в первую очередь, кимчи. Несмотря на то, что многие эксперты относят это корейское блюдо к полезным, диетолог уверен в обратном.
Он считает, что ферментированную пекинскую капусту с острыми приправами не каждый желудок сможет принять спокойно. Помимо остроты, в кимчи добавляют немало соли, которая может быть одним из факторов повышения давления.
В добавок, диетолог к этому списку отнес и другие блюда, в которых немало соли. К примеру, соленые огурцы, рыба или копченая колбаса. Подобные продукты повышают нагрузку на сосуды и сердце, и как следствие – поднимают давление.
Ранее российский врач Марият Мухина посоветовала россиянам после 40 лет соблюдать питьевой баланс и есть здоровую пищу. По словам эксперта, с возрастом увеличивается риск развития гастрита. Поэтому необходимо повышать прием питательных веществ и понижать употребление высококалорийной пищи.