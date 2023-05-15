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Награждение лауреатов 2-го Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей» прошло в Москве

Общество
Награждение лауреатов 2-го Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей» прошло в Москве

Церемония награждения победителей Второго открытого Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей» состоялась в Москве в Центральном Доме Российской Армии.

Как пишет ИА «Ветеранские вести», в конкурсе приняли участие свыше 1500 фотографий из 49 регионов РФ, в том числе из недавно принятых в состав. К участию допускались юные фотохудожники в двух возрастных категориях: от 10 до 14 лет и от 15 до 18 лет.

Главная тема фотоконкурса называлась «Моя прекрасная Россия!» и позволила участникам показать в своих работах необъятность и красоту природы Российской Федерации. Всего было объявлено четыре номинации.

По словам председателя комиссии по патриотическому воспитанию Общественного совета при Минобороны РФ Вячеслава Калинина, который входил в состав жюри, фотовзгляд подрастающего поколения ценен своей непосредственностью и искренностью чувств. В умении находить и показывать красоту Родины проявляется тот патриотизм, который могут понять и усвоить дети школьного возраста.
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