Награждение лауреатов 2-го Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей» прошло в Москве

Как пишет ИА «Ветеранские вести», в конкурсе приняли участие свыше 1500 фотографий из 49 регионов РФ, в том числе из недавно принятых в состав. К участию допускались юные фотохудожники в двух возрастных категориях: от 10 до 14 лет и от 15 до 18 лет.