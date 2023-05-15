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В Петербурге пятилетний мальчик проглотил зеркало на приеме у стоматолога

Происшествия
В Петербурге пятилетний мальчик проглотил зеркало на приеме у стоматолога

Ребенок из Петербурга проглотил зеркало для осмотра во время визита к стоматологу. Об этом узнали только после того, как ребенок заплакал. Материал о случившемся появился в издании «Невские новости».

По данным журналистов, мать с ребенком посетили клинику на Парашютной улице. Во время осмотра малыш начал заливаться слезами.

Позже выяснилось, что деталь стоматологического зеркальца отсоединилась от ручки и попала в желудок маленького пациента. На данный момент пострадавший проходит обследование. Медикам предстоит извлечь инструмент.

Ранее в Петербурге ребенок выпил жидкость для розжига. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня», находящиеся рядом взрослые люди не заметили шалости. В результате младшего члена семьи увезли в больницу.
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