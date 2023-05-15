Председатель Суверенного совета Судана объявил о назначении нового главы МВД страны

Хартум, 15 мая. Председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан назначил нового министра внутренних дел страны, пишут арабские СМИ.
Аль-Бурхан принял решение отправить в отставку главу МВД республики Мохаммеда Омара. Также он объявил об изменениях в руководстве правоохранительных органов.
«С должности генерального директора полиции уволен Анан Хамид, а на его место назначен сотрудник ведомства по правам человека Халед Хассан Мохиеддин», — сказано в заявлении.
Ранее председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан освободил от должности четырех старших офицеров региональной армии.