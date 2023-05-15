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Председатель Суверенного совета Судана объявил о назначении нового главы МВД страны

Весь мир
Председатель Суверенного совета Судана объявил о назначении нового главы МВД страны

Хартум, 15 мая. Председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан назначил нового министра внутренних дел страны, пишут арабские СМИ.

Аль-Бурхан принял решение отправить в отставку главу МВД республики Мохаммеда Омара. Также он объявил об изменениях в руководстве правоохранительных органов.

«С должности генерального директора полиции уволен Анан Хамид, а на его место назначен сотрудник ведомства по правам человека Халед Хассан Мохиеддин», — сказано в заявлении.

Ранее председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан освободил от должности четырех старших офицеров региональной армии.
Абдель Фаттах аль-Бурхан хартум Судан
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