Официальный представитель ФРГ Хебештрайт: Германия с Зеленским не обсуждала подрыв нефтепровода «Дружба»

Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с членами кабинета по вопросам безопасности Германии подрыв нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Представитель властей Германии уточнил, что он лично присутствовал на встрече с Зеленским. Он отметил, что подобные вопросы не поднимались.
«Мне такая тема для обсуждения не известна», — сообщил Хебештрайт.
Он также указал, что правительство Германии скептически относится к подобным заявлениям СМИ. Хебештрайт подразумевал недавнюю статью WP, посвященную данным предложениям Зеленского.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что Зеленский планировал подрыв трубопровода «Дружба». По нему российская нефть поступает в Венгрию, пишет Национальная Служба Новостей.