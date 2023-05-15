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Официальный представитель ФРГ Хебештрайт: Германия с Зеленским не обсуждала подрыв нефтепровода «Дружба»

Политика
Официальный представитель ФРГ Хебештрайт: Германия с Зеленским не обсуждала подрыв нефтепровода «Дружба»

Президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с членами кабинета по вопросам безопасности Германии подрыв нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Представитель властей Германии уточнил, что он лично присутствовал на встрече с Зеленским. Он отметил, что подобные вопросы не поднимались.

«Мне такая тема для обсуждения не известна», — сообщил Хебештрайт.

Он также указал, что правительство Германии скептически относится к подобным заявлениям СМИ. Хебештрайт подразумевал недавнюю статью WP, посвященную данным предложениям Зеленского.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Зеленский планировал подрыв трубопровода «Дружба». По нему российская нефть поступает в Венгрию, пишет Национальная Служба Новостей.
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