Нарезку из советских кинокартин показали перед спектаклем Ахеджаковой в Испании без одобрения «Мосфильма»

Организаторы показов спектакля «Мой внук Вениамин» с актрисой Лией Ахеджаковой использовали отрывки из советских кинокартин, чтобы заманить зарубежную публику на мероприятия. Причем они даже не получили одобрение «Мосфильма», рассказал источник ФАН.
Речь идет о показах, которые прошли в испанских городах Марбелья, Аликанте и Барселона в начале мая. Чтобы «затащить» людей на спектакль, организаторы показывали рекламный ролик с фрагментами кинолент «Служебный роман», «Гараж», «Ирония судьбы», «Москва слезам не верит» и многих других.
«Большинство из них принадлежат "Мосфильму", но у киностудии разрешения никто на использование их собственности в рекламных целях не спрашивал», — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.
Впоследствии выяснилось, что тот же организатор повезет группу «Сплин» по Испании в июле. Выступления коллектива он оценил дороже, чем спектакль Ахеджаковой. Стоимость самого дешевого билета на концерт составила 59 евро, в то время как представление актрисы обошлось бы в 49 евро.
Звезду советского кино подозревали в спонсировании ВСУ. Однако сама артистка не ответила на эти обвинения по существу. Ахеджакова заявила, что адвокат запретил ей распространяться о подробностях до суда.