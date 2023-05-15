Нарезку из советских кинокартин показали перед спектаклем Ахеджаковой в Испании без одобрения «Мосфильма»

Впоследствии выяснилось, что тот же организатор повезет группу «Сплин» по Испании в июле. Выступления коллектива он оценил дороже, чем спектакль Ахеджаковой. Стоимость самого дешевого билета на концерт составила 59 евро, в то время как представление актрисы обошлось бы в 49 евро.