Получивший ранения при взрыве в центре Луганска Игорь Корнет находится в реанимации

Медики оценивают состояние пострадавшего при взрыве в Луганске врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета как стабильное. Он находится в реанимации, сообщает телеканал RT.
Взрыв в центре Луганске, по предварительной информации, был совершен с целью покушению на Корнета. Врио главы МВД ЛНР получил ранение при взрыве самодельного устройства неизвестного типа на улице Демехина, где пострадали еще четыре человека. ФАН опубликовал кадры с места происшествия.
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил факт взрыва в центре Луганска. На месте работают профильные ведомства.