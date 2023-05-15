Получивший ранения при взрыве в центре Луганска Игорь Корнет находится в реанимации

Взрыв в центре Луганске, по предварительной информации, был совершен с целью покушению на Корнета. Врио главы МВД ЛНР получил ранение при взрыве самодельного устройства неизвестного типа на улице Демехина, где пострадали еще четыре человека. ФАН опубликовал кадры с места происшествия.