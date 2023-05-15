Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Получивший ранения при взрыве в центре Луганска Игорь Корнет находится в реанимации

Общество
Получивший ранения при взрыве в центре Луганска Игорь Корнет находится в реанимации

Медики оценивают состояние пострадавшего при взрыве в Луганске врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета как стабильное. Он находится в реанимации, сообщает телеканал RT.

Взрыв в центре Луганске, по предварительной информации, был совершен с целью покушению на Корнета. Врио главы МВД ЛНР получил ранение при взрыве самодельного устройства неизвестного типа на улице Демехина, где пострадали еще четыре человека. ФАН опубликовал кадры с места происшествия.

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил факт взрыва в центре Луганска. На месте работают профильные ведомства.
игорь корнет покушение луганск
Военкоры ФАН