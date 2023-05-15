Генсек НАТО Столтенберг: Москва не в праве решать вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе

Москва не может решать вопрос о членстве Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Он добавил, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе заявят о своей поддержке вступления Украины в ряды Альянса в будущем. Кроме того, все лидеры блока убеждены, что Киев имеет право выбирать собственный путь.
«Не Москве решать, что Украина может делать. Решать по вопросу членства Украине и 31 союзнику по НАТО», — заявил Столтенберг.
Столтенберг также заявил, что по окончанию своего срока намерен покинуть пост генерального секретаря НАТО. Он подчеркнул, что не согласится остаться, даже если ему предложат, пишет Национальная Служба Новостей.