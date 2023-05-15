Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Генсек НАТО Столтенберг: Москва не в праве решать вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе

Политика
Генсек НАТО Столтенберг: Москва не в праве решать вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе

Москва не может решать вопрос о членстве Украины в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он добавил, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе заявят о своей поддержке вступления Украины в ряды Альянса в будущем. Кроме того, все лидеры блока убеждены, что Киев имеет право выбирать собственный путь.

«Не Москве решать, что Украина может делать. Решать по вопросу членства Украине и 31 союзнику по НАТО», — заявил Столтенберг.

Столтенберг также заявил, что по окончанию своего срока намерен покинуть пост генерального секретаря НАТО. Он подчеркнул, что не согласится остаться, даже если ему предложат, пишет Национальная Служба Новостей.
йенс столтенберг украина в нато саммит нато россия
Военкоры ФАН