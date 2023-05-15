Гонка продолжится: победитель выборов не определен, но оппозиция Турции уже столкнулась с большой проблемой

Хотя сам Эрдоган, обращаясь после выборов к своим сторонникам в штаб-квартире партии в Анкаре, казалось, был уверен, что опережает соперника «с большим отрывом». У оппозиции при этом своя реальность, в которой лидируют они. Об этом, в частности, заявил мэр Анкары Мансур Яваш.