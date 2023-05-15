Гонка продолжится: победитель выборов не определен, но оппозиция Турции уже столкнулась с большой проблемой

К разочарованию собравшихся вчера ночью на площади перед главным офисом правящей партии в Стамбуле, Реджеп Тайип Эрдоган не одержал убедительную победу над своим оппонентом — лидером «Республиканской народной партии» Кемалем Кылычдароглу.
По результатам подсчета 98,48% бюллетеней, действующий лидер набрал почти 49,5% голосов, а его соперник — около 45%. Как всегда, минимальный разрыв. Однако на этот раз страну ждет второй тур.
Хотя сам Эрдоган, обращаясь после выборов к своим сторонникам в штаб-квартире партии в Анкаре, казалось, был уверен, что опережает соперника «с большим отрывом». У оппозиции при этом своя реальность, в которой лидируют они. Об этом, в частности, заявил мэр Анкары Мансур Яваш.
Но все это лишь психологическая война, которую стороны ведут, рассчитывая, что все сказанное в период выборов воспринимается исключительно как разрешенный прием.
Краткие выводы
Выборы прошли очень тихо и мирно. Ни столкновений, предсказанных рядом аналитиков, ни каких-то неожиданных политических поворотов.
Впрочем, спокойно — не значит, что турки отнеслись к событию легкомысленно. Явка была высокой — больше 88%. А заочное голосование и вовсе побило все рекорды — 51% в 73 странах. Очень много молодежи.
«Партия справедливости и развития» (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана сохранила большинство в парламенте.
А результаты соцопросов, которыми пестрила в последнее время западная пресса, не оправдались. Кемаль Кылычдароглу так и не победил с небольшим отрывом, как думали многие.
«Большинство в парламенте страны означает, что для Эрдогана все остается по-прежнему. Более того, этот факт укрепит его позиции перед вторым туром», — уверен турецкий журналист Ышик Акфират.
Тяжелая гонка
Голосование вчера началось на фоне небольшого скандала с участием Илона Маска. Он заявил, что турецкое правительство попросило Twitter подвергнуть цензуре своих оппонентов прямо перед выборами. Глава соцсети подчинился, чтобы данный ресурс оставался доступным для жителей Турции. Но придал историю огласке.
Таким образом, на самом старте стало ясно, что борьба будет ожесточенной. А чтобы она была честной, международные наблюдатели буквально наводнили Турцию. ОБСЕ развернула полноценную миссию из 350 человек. Сотни тысяч добровольцев и партийных активистов следили за порядком. Кажется, это сработало. Выборы прошли на удивление тихо, без серьезных конфликтов.
«Обращу ваше внимание, что в последнюю неделю Эрдоган не делал резких антиамериканских и антизападных заявлений. Он явно боялся провокаций. Никто не знал, чего ждать от наших западных коллег», — говорит Ышик Акфират. — «Также из-за землетрясения предвыборная кампания была не такая активная и агрессивная. Наконец турки смогли на этот раз преодолеть политические и идеологические разногласия. Политически общество расколото, но данный раскол не вылился в насилие. Кажется, наша нация вынесла урок из предыдущего опыта. Имперский бэкграунд также дает о себе знать».
Почему позиции действующего лидера в этот раз слабее
«За 20 лет руководства Эрдогана Турция вместо того, чтобы стать частью Евросоюза, стала какой-то отсталой религиозной деревней», — говорит 23-летний Барыш.
Молодой человек — активист от оппозиции. Он настолько не любит действующую власть, что предпочитает даже не обсуждать, что будет в случае победы Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре.
«Нам нужны отношения с Западом. Мы часть НАТО. Очень важная часть. Так к чему это лицемерие? Эрдоган же не вышел из Альянса. Значит, он понимает, что, в конце концов, наши друзья там, а не в России, Китае или Африке», — говорит он.
Барыш с друзьями поддерживает Кылычдароглу, и уверен, что таких, как они, большинство.
«Я не говорю, что мы должны ссориться с Россией. Считаю, что в российско-украинском конфликте Турции необходимо стать платформой для переговоров. Потому что война рано или поздно закончится, и мы не должны остаться в памяти народов мира ястребами и людьми, нажившимися на чьем-то горе. Однако надо четко расставлять приоритеты и не врать своему населению», — считает активист.
Почему оппозиция облажалась
«Эрдоган рулит уже 20 лет. И люди устали. Они видят, что их завели в тупик, что в стране кризис», — говорит Ышик Акфират.
Впрочем, отмечает журналист, существующие проблемы на деле не сказались на итогах голосования.
«Эрдоган недобрал всего полпроцента! И это несмотря на существование целой оппозиционной коалиции. Это значит, что оппозиционерам нечего предложить, что их стратегия провалилась. Их проамериканская позиция не содержит никаких конкретных идей, способных изменить ситуацию в лучшую сторону», — считает Ышик.
Итого
У Реджепа Тайипа Эрдогана довольно сильные позиции в преддверии второго тура президентских выборов.
Во-первых, он сохранил большинство в парламенте. Во-вторых, для удержания власти ему необходимо набрать всего половину очка.
«Все факты наводят нас на мысль о том, что Эрдоган выиграет второй тур с неоспоримым преимуществом. Оппозиция получила колоссальный имиджевый удар, не победив на первом этапе голосования», — подытоживает журналист Акфират.
По мнению обозревателя, после столь явного поражения Кылычдароглу имеет на 2,5 миллиона голосов меньше, чем действующий президент.
«У оппозиции нет политического капитала, чтобы переломить ситуацию. Они столкнутся с внутренними разногласиями, и 28 мая Эрдоган победит», — заключил журналист.