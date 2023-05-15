Политолог Малек Дудаков пояснил, почему Запад хочет ужесточить энергетические санкции против РФ

По данным американских СМИ, страны G7 и Евросоюза на саммите в Японии намерены заблокировать импорт трубопроводного газа из РФ по направлениям, где Москва ранее сама сократила поставки. Как считает политолог Малек Дудаков, на такие меры коллективный Запад может пойти, в том числе, из-за того, что принятый им «потолок цен» на российские энергоносители так и не заработал.
По данным издания Financial Times, лидеры «Большой семерки» примут такое решение на саммите в японской Хиросиме 19–21 мая. Оно может затронуть возобновление экспорта трубопроводного газа из РФ в такие страны, как Польша и Германия — в частности, по трубопроводу «Ямал — Европа». Кроме того, запрет может коснуться и северной ветки нефтепровода «Дружба», по которой нефть поступает в эти две страны. Аналогичную меру в отношении газопроводов обсуждают представители ЕС, она может войти в 11-й пакет санкций Брюсселя.
В проекте заявления «Большой семерки» говорится, что страны — члены объединения намерены и дальше сокращать потребление российских энергоресурсов. А также предотвратить «повторное открытие путей, ранее закрытых из-за того, что Россия использует энергию как оружие». Мера будет действовать до тех пор, пока не будет найден способ урегулировать военный конфликт Москвы и Киева.
Как сообщил ФАН политолог Малек Дудаков, тем самым страны «Большой семерки» признают очевидное — с начала 2023-го введенный Западом «ценовой потолок» так и не смог помешать торговле российскими энергоресурсами.
«По данным международных агентств, на сегодня морской экспорт нефти из России уже превысил уровень 2022 года. Причем помогают в этом Москве даже те государства, которые формально присоединились к экономическим санкциям — такие, как Сингапур и Греция. Дело в том, что в Сингапуре расположен огромный инфраструктурный хаб, на котором нефть из РФ смешивают с «черным золотом» из других стран. Затем полученная смесь отправляется на продажу в Евросоюз и США. Не менее активно торгуют нефтью и нефтепродуктами из РФ также Китай и Индия», — указал эксперт.
Вместе с Турцией и ОАЭ, на эти страны сейчас приходится львиная доля поставок российских энергоносителей на внешний рынок, указал он.
«В итоге, российское «черное золото» теперь поступает на рынки в обход западных танкеров и страховщиков, теряющих на этом миллионы долларов ежедневно. А цены в контрактах теперь в основном искусственно занижают, чтобы создать видимость соблюдения ценового потолка. При этом на деле российская нефть уже продается в мире с минимальным дисконтом», — констатировал Дудаков.
В следующем, 11-м пакете санкций страны Евросоюза попытаются усилить давление на те государства, через которые российская нефть продолжает поставляться на мировые рынки, напомнил он.
«Но эта проблема выглядит трудно разрешимой. Ведь Брюсселю до сих пор даже не удалось заставить члена ЕС, Грецию, исполнять свою часть антироссийских санкций. В частности, греческий танкерный флот продолжает активно участвовать в морской транспортировке российской нефти. Как и многие другие, греческие танкеры попросту отключают GPS-датчики в нужный момент, тем самым уходя от проблем с законом», — указал аналитик.
Что касается Соединенных Штатов, то им сейчас не до того — все внимание Вашингтона сосредоточено на разрешении своего бюджетного кризиса, а также на начавшейся президентской кампании-2024.
«В случае, если американские законодатели и Белый дом не договорятся между собой и допустят финансовый дефолт США, проблемы с поставками нефти могут еще больше усугубить кризис в мировой экономике. В целом, пока понятно одно — все попытки Запада установить на рынке нефти монополию покупателя закончились провалом. По сути, они привели лишь к тому, что теперь Европе приходится покупать ту же самую российскую нефть, но уже с большой наценкой и с доставкой из Индии», — заключил эксперт.
Напомним, по данным Международного энергетического агентства, в 2021 году Евросоюз закупил 155 миллиардов кубометров российского газа, что составляло 45% европейского газового импорта и около 40% газового потребления. Сейчас доля поставок газа в ЕС, которую покрывает Россия, снизилась до 10%, отметили эксперты. На этом фоне Европа ускорила процесс перехода на возобновляемые источники энергии, а также увеличила закупки сжиженного природного газа. Эксперты указали на «необычайно высокий» для конца весны уровень запасов газа в Европе: сейчас европейские подземные хранилища заполнены на 60%, в тот же период 2022 года — на 30%.