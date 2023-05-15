Политолог Малек Дудаков пояснил, почему Запад хочет ужесточить энергетические санкции против РФ

По данным издания Financial Times, лидеры «Большой семерки» примут такое решение на саммите в японской Хиросиме 19–21 мая. Оно может затронуть возобновление экспорта трубопроводного газа из РФ в такие страны, как Польша и Германия — в частности, по трубопроводу «Ямал — Европа». Кроме того, запрет может коснуться и северной ветки нефтепровода «Дружба», по которой нефть поступает в эти две страны. Аналогичную меру в отношении газопроводов обсуждают представители ЕС, она может войти в 11-й пакет санкций Брюсселя.