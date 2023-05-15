В Петербурге подростки бросили петарду в лицо мужчине

В Санкт-Петербурге несколько подростков кинули в лицо 23-летнему молодому человеку петарду. Об этом сообщает 78.ru. По информации издания, инцидент произошел на Запорожской улице утром 15 мая.
Потерпевший не был знаком с малолетними преступниками. У мужчины повреждена рука —рваная рана правой кисти. Врачи оценили состояние пациента как удовлетворительное и после оказанной помощи отпустили домой.
Ранее три школьника в Тихвине попали в больницу после отравления лекарственным препаратом от шизофрении в гостях.