«Зенит» своего добился»: экс-футболист сборной России Максим Деменко поделился впечатлениями об игре команды

Петербургский футбольный клуб «Зенит» завоевал десятый чемпионский титул в истории. Команда стала чемпионом в пятый раз подряд и в восьмой раз сделала это досрочно. На эмблему «Зенита» была нанесена вторая золотая звезда.
Российский футболист, экс-игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России Максим Деменко в беседе с корреспондентом ФАН поделился впечатлениями от последних двух игр петербургской команды.
Последний матч состоялся между «Зенитом» и «Краснодаром» в субботу, 13 мая. Эта встреча завершилась ничьей (2:2).
«Тогда Зенит уже в рамках чемпионства выступал. Единственное, они хотели показать болельщикам победу. Краснодар не поставил, можно сказать, оптимальный состав, они готовились больше к кубку с Уралом. В роли чемпионства «Зениту» важно было не проиграть, чтобы праздник не испортить. Но Краснодар – молодцы, был настоящий бой», – отметил Максим Деменко.
До этого, 7 мая «Зенит» сыграл с московским «Спартаком». Этот матч закончился со счетом 3:2 в пользу сине-бело-голубых. Некоторые пользователи Сети в комментариях посчитали игру петербургской команды «слабой». Собеседник ФАН объяснил, почему могло создаться такое впечатление.
«Дело не в слабости, а в том, что противник не дает, допустим, в какой-то момент играть. Где-то у футболистов присутствует волнение, ответственность перед своими болельщиками. Одно дело когда-то играешь матч чемпионата и другое – когда понимаешь, что можешь выиграть и стать чемпионом досрочно. Все равно "Зенит" своего добился, а Спартак бился и показывал хороший футбол против чемпиона», – считает Деменко.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге «Зенит» поздравили с очередным титулом с помощью проекции на домах.