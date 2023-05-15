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Представитель МИД Захарова: канцлер ФРГ Шольц лозунгом «Слава Украине!» перешел границу

Политика
Представитель МИД Захарова: канцлер ФРГ Шольц лозунгом «Слава Украине!» перешел границу

Дурное образование западных элит не освобождает от ответственности. Так представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на выкрикивание канцлером Германии Олафом Шольцем лозунга «Слава Украине!».

В своем Telegram-канале дипломат напомнила, что соответствующий текст использовали в Организации украинских националистов✱ в качестве официального приветствия. Позже к нему добавился ответ: «Героям слава!».

«Олаф Шольц перешел четкую границу, проведенную до него всеми руководителями обеих послевоенных Германий: публично выкрикнул нацистское приветствие», — подчеркнула Захарова, напомнив о том, что с 78-й годовщины прекращения войны прошло меньше недели.

Стоит отметить, что ранее представитель МИД РФ указывала председателю Европейского парламента Жозепу Борелю на колониальное мышление. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье Сегодня». Она указала на пренебрежение интересами других стран.

  • ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
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