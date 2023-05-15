Дурное образование западных элит не освобождает от ответственности. Так представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на выкрикивание канцлером Германии Олафом Шольцем лозунга «Слава Украине!».
В своем Telegram-канале дипломат напомнила, что соответствующий текст использовали в Организации украинских националистов✱ в качестве официального приветствия. Позже к нему добавился ответ: «Героям слава!».
«Олаф Шольц перешел четкую границу, проведенную до него всеми руководителями обеих послевоенных Германий: публично выкрикнул нацистское приветствие», — подчеркнула Захарова, напомнив о том, что с 78-й годовщины прекращения войны прошло меньше недели.
Стоит отметить, что ранее представитель МИД РФ указывала председателю Европейского парламента Жозепу Борелю на колониальное мышление. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье Сегодня». Она указала на пренебрежение интересами других стран.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация