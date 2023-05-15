СК РФ предъявил обвинение супругу блогера Блиновской за соучастие в неуплате налогов

Блиновскому было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении физического лица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации. Также он обвиняется во включении в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенных в особо крупном размере, а также легализации денег в результате совершения преступления.