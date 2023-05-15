СК РФ предъявил обвинение супругу блогера Блиновской за соучастие в неуплате налогов

Мужу блогера Елены Блиновской, бизнесмену Алексею Блиновскому предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Блиновскому было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении физического лица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации. Также он обвиняется во включении в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенных в особо крупном размере, а также легализации денег в результате совершения преступления.
Блиновская при пособничестве супруга уклонилась от уплаты налогов за 2019-2021 годы на сумму более 918 миллионов рублей. Часть полученного нелегального дохода в размере более 43 миллионов рублей супруги «отмыли».
В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Заседание состоится в Басманном суде Москвы.
Блиновская не возместила всю сумму неуплаченных налогов. Автор «Марафона желаний» направила только 10 миллионов рублей.