Митрополит Тихон объяснил, почему Запад всегда хотел использовать Россию в качестве ресурса

Митрополит Тихон Шевкунов в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» коснулся темы взаимоотношений коллективного Запада и России.
Священнослужитель рассказал, что последние 30 лет Запад приглашал Россию в свое сообщество. Многие были этому рады, однако суть ситуации понимали лишь те, кто хорошо знал историю взаимоотношений глобального западных стран и РФ.
«Вот этот глобальный Запад в течение всей нашей истории взаимоотношений не воспринимал Россию как партнера, а как средства для своего собственного использования. Об этом писали Пушкин, Тютчев, Достоевский, многие русские писатели и политики», — указал Шевкунов.
По его словам, причиной этому является то, что католический Запад в борьбе за римское наследие всегда хотел подчинить себе Византию. Россия же во многом наследует византийскую культуру.
Ранее митрополит Шевкунов объяснил, почему президент России Владимир Путин говорит о важном со священнослужителями.