Экс-модель Уилсон осталась жить на улице из-за реакции организма на электричество в своем доме

Бывшая 39-летняя модель из Америки Лони Уилсон начала жить на улице из-за долгов и реакции организма на электричество в собственном доме. Этим она поделилась в беседе с New York Post.
Работавшая ранее с такими журналами, как Glam Fit, Iron Man и Flavour лишилась жилплощади из-за задолженностей, которые появились в браке с актером «Спасателей Малибу», Джереми Джексоном. Экс-манекенщица рассказала, что супруги тратили огромные средства на жизнь в роскоши, но все имущество забрали в счет погашения долгов.
Со слов Уилсон, именно бывший муж виноват в ее плачевном положении. Сейчас она вынуждена жить на улице из-за болей в теле, которые вызваны электричеством в доме.
«На протяжении года кое-кто бил меня током», — рассказала собеседница.
При этом женщина не уточнила, кто именно так над ней издевался. Лони Уилсон отметила, что люди регулярно предлагают свою помощь, о которой она не просит. Известно, что девушка зависима от наркотиков и алкоголя.
Ранее актер Джонни Депп подписал самый дорогой рекламный контракт в истории, он стал первым для звезды после скандальных судебных разбирательств с Эмбер Херд.