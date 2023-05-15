Следственный комитет начал проверку по факту взрыва артиллерийского снаряда в Уфе

Следственное управление СК России по Башкирии начало проверку по факту смерти 55-летнего мужчины во время взрыва на территории пункта приема металлов в Уфе.
Сотрудники ведомства в ходе проверки выяснят все обстоятельства случившейся трагедии и по ее результатам примут процессуальное решение. По предварительной информации, взрыв произошел в результате детонации сданного элемента боевого снаряда, когда погибший пытался его разобрать, передает сетевое издание «АиФ Уфа».
На месте происшествия работает следственная группа совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии. Ранее росгвардейцы в одном из пунктов приема металлолома обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских снарядов. 20 из них представляли опасность и были уничтожены взрывотехниками.