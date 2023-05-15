Следственный комитет начал проверку по факту взрыва артиллерийского снаряда в Уфе

На месте происшествия работает следственная группа совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии. Ранее росгвардейцы в одном из пунктов приема металлолома обнаружили 42 взрывателя от артиллерийских снарядов. 20 из них представляли опасность и были уничтожены взрывотехниками.