Желтый уровень опасности в связи с непогодой опять ввели в Волгоградской области

В ночное время и утром в некоторых районах ожидается туман. Кроме того, ночью температура воздуха снизится до +6...+11 градусов. В ряде районов при прояснении столбик термометра упадет до +1, однако днем потеплеет, термометр будет показывать +17…+22, прогнозируют метеорологи.