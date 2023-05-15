Желтый уровень опасности в связи с непогодой опять ввели в Волгоградской области

Синоптики в начале недели прогнозируют волгоградцам ухудшение погоды. В регион придут дожди с грозами и сильным ветром. Об этом заявили в Гидрометеорологическом научно-исследовательском центре Российской Федерации.
Как пишет сетевое издание «МК в Волгограде», в Волгоградской области до 11 часов утра 16 мая местами пройдут дожди с грозами. Вместе с тем порывы ветра возрастут до 15–18 м/c, предупредили в Гидрометцентре России.
В ночное время и утром в некоторых районах ожидается туман. Кроме того, ночью температура воздуха снизится до +6...+11 градусов. В ряде районов при прояснении столбик термометра упадет до +1, однако днем потеплеет, термометр будет показывать +17…+22, прогнозируют метеорологи.
Помимо этого, в отдельных северо-западных районах региона до конца дня 15 мая и в течение суток 16 мая будет отмечаться высокая пожароопасность – 4-й класс горимости леса, предупредили в ведомстве.