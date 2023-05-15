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Guardian: Зеленский и Сунак обсудили создание «коалиции по истребителям»

Политика
Guardian: Зеленский и Сунак обсудили создание «коалиции по истребителям»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком вопрос создания «коалиции по истребителям». Об этом сообщило издание Guardian.

Зеленский заявил, что в ближайшее время будут приняты очень важные решения. Подробностей он не сообщил, однако указал, что предстоит немного поработать над их реализацией.

«Владимир Зеленский заявил, что обсудил сегодня с премьер-министром Британии Риши Сунаком «коалицию по истребителям» в загородной резиденции Чекерс», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвали ввести новые санкции против России. Они также позвали привлечь к ответственности виновников военных преступлений в конфликте на Украине, пишет Национальная Служба Новостей.
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