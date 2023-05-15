Певица Тамара Гвердцители не стала исполнять песни на русском во время концерта в США

Стоит напомнить, что исполнительница сбежала из страны в 2022 году. Около года она молчала и не делала каких-либо заявлений. В последнее время она дает только небольшие концерты. На одном из таких, по сообщениям зрителей, она не спела ни одной песни на русском. Многие подчеркивают, что были разочарованы этим.