Певица Тамара Гвердцители не стала исполнять песни на русском во время концерта в США

Певица Тамара Гвердцители выступила в Нью-Йорке. Несмотря на то, что в основном на ее концерты приходят мигранты из РФ, она отказалась петь на русском.
Стоит напомнить, что исполнительница сбежала из страны в 2022 году. Около года она молчала и не делала каких-либо заявлений. В последнее время она дает только небольшие концерты. На одном из таких, по сообщениям зрителей, она не спела ни одной песни на русском. Многие подчеркивают, что были разочарованы этим.
«Поедет за баблом в Россию, начнет петь по-русски. Ничего нового, просто думала, что она умнее…», — поделился мнением один из комментаторов.
Ранее группа общественников призывала лишить Гвердцители гражданства РФ. Высказывание прокомментировал ее директор Сергей Пудовкин. Как сообщает RT, он призвал не обращать внимания на глупости.