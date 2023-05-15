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Минюст России подписал соглашения о сотрудничестве в сфере права с четырьмя африканскими странами

Весь мир
Минюст России подписал соглашения о сотрудничестве в сфере права с четырьмя африканскими странами

Москва, 15 мая. Минюст России подписал соглашение о сотрудничестве в сфере права с представителями Анголы, Чада, Мьянмы и Центральноафриканской Республики на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Всего в конференции приняли участие 20 министров юстиции и руководители высших органов власти из 34 государств. Были организованы круглые столы, на которых специалисты отрасли обсудили взаимные интересы в области современного права.

В июле 2023 года на площадках Санкт-Петербурга состоится второй саммит и экономический форум «Россия — Африка», который посетят делегации из более чем 40 стран Черного континента. Лидеры африканских держав проявляют большой интерес к мероприятию и каждый день присылают подтверждения об участии.

Также сотрудники посольства РФ в ЦАР обсудили возможности обучения студентов республики в российских вузах. По итогам встречи дипломаты сформировали список абитуриентов, которые могут претендовать на государственную стипендию.
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