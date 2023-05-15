Минюст России подписал соглашения о сотрудничестве в сфере права с четырьмя африканскими странами

Москва, 15 мая. Минюст России подписал соглашение о сотрудничестве в сфере права с представителями Анголы, Чада, Мьянмы и Центральноафриканской Республики на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Всего в конференции приняли участие 20 министров юстиции и руководители высших органов власти из 34 государств. Были организованы круглые столы, на которых специалисты отрасли обсудили взаимные интересы в области современного права.
В июле 2023 года на площадках Санкт-Петербурга состоится второй саммит и экономический форум «Россия — Африка», который посетят делегации из более чем 40 стран Черного континента. Лидеры африканских держав проявляют большой интерес к мероприятию и каждый день присылают подтверждения об участии.
Также сотрудники посольства РФ в ЦАР обсудили возможности обучения студентов республики в российских вузах. По итогам встречи дипломаты сформировали список абитуриентов, которые могут претендовать на государственную стипендию.