Минюст России подписал соглашения о сотрудничестве в сфере права с четырьмя африканскими странами

В июле 2023 года на площадках Санкт-Петербурга состоится второй саммит и экономический форум «Россия — Африка», который посетят делегации из более чем 40 стран Черного континента. Лидеры африканских держав проявляют большой интерес к мероприятию и каждый день присылают подтверждения об участии.