Ставки слишком велики: почему в Турции неизбежна попытка оранжевого переворота

Этот сценарий, заметил политолог, не раз осуществляли в странах вполне устойчивых политически, сделать это в стране, где общество расколото, к тому же перманентно ведется вялотекущая гражданская война — куда проще. Все последние годы США не предпринимали никаких попыток сменить Эрдогана, ибо понимали, что это бесполезно. А сегодня у них появился шанс — самый реальный за 20 лет, и едва ли они его упустят.