Ставки слишком велики: почему в Турции неизбежна попытка оранжевого переворота

США жизненно необходимо снова сделать Турцию дисциплинированным членом НАТО, развернуть ее против России и восстановить позиции на Ближнем Востоке, так считают опрошенные ФАН аналитик и политологи.
Эрдоган набрал 49%
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал свыше 49% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% избирательных урн в стране. Об этом сообщил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.
«В целом по стране открыты 99,3% из более чем 192 тысяч урн, не открыты 27 урн. Что касается зарубежного голосования, открыты 84% урн, не открыты еще более полутора тысяч урн», — сообщил руководитель избиркома.
Как заявил действующий президент минувшей ночью на встрече с избирателями в Анкаре, он уверен в том, что «дело закончится в первом туре». Для победы в первом туре кандидат должен набрать 50% голосов. В противном случае президента изберут во втором туре 28 мая.
Второй тур — реальность
Политический аналитик, публицист Юрий Голубь, судя по последним подсчетам голосов, второй тур выборов – уже реальность, а это значит, что попытка оранжевого переворота в Турции практически неизбежна — слишком велики ставки. Анкара, которой благодаря силе воли Эрдогана, удалось отстоять нейтральную позицию, оказалась в центре глобального противостояния.
«Вашингтону жизненно необходимо снова сделать Турцию дисциплинированным членом НАТО, развернуть ее против России и восстановить позиции на Ближнем Востоке, пошатнувшиеся из-за разногласий с Саудовской Аравией. Мы видим, что подготовка к майдану началась загодя — СМИ уверенно прочили победу Кемалю Кылычдароглу, заранее готовя население к мысли, что Эрдоган не может одержать верх законным образом. А это значит, что уже скоро может быть мобилизована оппозиционно настроенная стамбульская улица», — пояснил Юрий Голубь.
Впрочем, заметил эксперт, для Эрдогана это будет уже не первая попытка его смещения. Летом 2016 года ему удалось разгромить гюленистов и предотвратить традиционный для Турции военный переворот. Можно не сомневаться, что и на это раз он готов и преданные ему силовики будут действовать решительно.
«И, разумеется, многое зависит от позиции занявшего третье место Синана Огана — с ним будут пытаться договориться обе стороны, и предсказать итог вряд ли возможно», — добавил Юрий Голубь.
Турецкое общество расколото
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития, политолог Дмитрий Родионов заметил, что Эрдоган в какой-то момент взял хороший отрыв, но Кылычдароглу его предельно сократил в итоге. И это, кстати, вопреки предвыборным опросам, которые отдавали победу оппозиционеру.
«Но надо понимать, что результаты второго тура всегда отличаются от результатов первого иногда кардинально. В любом случае. Мы видим, что общество расколото примерно пополам, и исход выборов может решить все, что угодно. За Кылычдароглу играет острейший экономический кризис, при этом оппозиция в Турции весьма разношерстная, далеко не все противники Эрдогана поддерживают коалицию правых, выдвинувшую Кылычдароглу. Эрдогану, несомненно, лучше удается консолидировать свой электорат, однако многие в стране его категорически не поддерживают. И тут вопрос удастся ли свой электорат консолидировать оппозиции. Очень многое будет зависеть о того, к чему призовет своих сторонников занявший третье место Синан Оган, и насколько они готовы прислушиваться к нему. Набранные им пять процентов могут решить исход второго тура», — пояснил Дмитрий Родионов.
Это если рассуждать, исходя из того, что выборы будут честными и без внешнего вмешательства, уверен эксперт. Ведь накануне многие оппозиционные СМИ заявляли о победе Кылычдароглу, и их поддержали СМИ западные. Это, по мнению Родионова, очень напоминает сценарий подготовки к «цветной революции». К слову, западные СМИ все последние месяцы активно и откровенно топили за кандидата от оппозиции, призывая турок голосовать против действующей власти.
«При этом оппозиция во вмешательстве обвиняет Россию. Очень знакомая картина. Прямо-таки — шаблонная. Военный переворот сегодня в Турции вряд ли возможен. Все же Эрдоган сосредоточил в руках все рычаги управления армией, зачистив нелояльных офицеров, эпоха военных переворотов в Турции прошла, и это было очевидно еще в 2016-м, а изменения в конституцию ее окончательно похоронили. А вот «цветная революция» — куда более реальный сценарий», — добавил Дмитрий Родионов.
Этот сценарий, заметил политолог, не раз осуществляли в странах вполне устойчивых политически, сделать это в стране, где общество расколото, к тому же перманентно ведется вялотекущая гражданская война — куда проще. Все последние годы США не предпринимали никаких попыток сменить Эрдогана, ибо понимали, что это бесполезно. А сегодня у них появился шанс — самый реальный за 20 лет, и едва ли они его упустят.