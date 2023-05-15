«Попытка накосить бабла»: муж Вики Цыгановой отреагировал на требование Максима Галкина о снятии статуса иноагента

Юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) подал иск в Замоскворецкий суд Москвы, оспаривающий решение Минюста о включении шоумена в реестр физлиц — иностранных агентов.
Данный поступок артиста представляет собой либо попытку пошутить над российским обществом, либо подзаработать денег на гастролях в нашей стране. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом ФАН муж и продюсер певицы Вики Цыгановой, поэт Вадим Цыганов.
«Они хотят “потроллить” общество. Никто не спорит, что они одаренные люди, вся эта нечисть. Они занимаются мимикрией. Мимикрия — это значит, что они подстраиваются. Кто-то сейчас становится русским, кто-то израильтянином. Они легко подстраиваются под время и легко делают свои грязные делишки за деньги. Они испытывают наше терпение. Они — это те люди, у которых родина совершенно другая, другой взгляд на этот мир. Они мимикрируют под нас, а потом в Дубае обнимаются, целуются вместе», — отреагировал продюсер.
Вадим Цыганов также выразил уверенность в том, что Максим Галкин✱ не считает себя русским человеком.
«У него родина — Израиль, он об этом откровенно говорит. Он давно определился. Это нам кажется, что тут их родина, а они все уже точно решили. Ну, может быть, запудрят нам голову, чтобы предателям дали еще раз накосить здесь бабла», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он добавил, что данный юморист, сродни другим артистам, которые покинули Россию, не собираются оказывать поддержку нашей стране.
«У них же нет желания помочь народу. По крайней мере, я этого не вижу. Они не помогают ни беженцам, ни фронту. Они помогают другой стороне», — заключил поэт.
Ранее иск Максима Галкина, оспаривающий решение Минюста о включении шоумена в реестр физлиц — иностранных агентов, в беседе с ФАН оценил журналист Вадим Манукян. Собеседник поинтересовался, почему нет правовых последствий на «шутки» данного юмориста.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами