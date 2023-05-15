«Попытка накосить бабла»: муж Вики Цыгановой отреагировал на требование Максима Галкина о снятии статуса иноагента

Данный поступок артиста представляет собой либо попытку пошутить над российским обществом, либо подзаработать денег на гастролях в нашей стране. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом ФАН муж и продюсер певицы Вики Цыгановой, поэт Вадим Цыганов.