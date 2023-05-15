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Доктор Мясников: витамины для сердца не приносят пользу организму

Общество
Доктор Мясников: витамины для сердца не приносят пользу организму

Прием витаминов для укрепления сердечно-сосудистой системы не улучшает здоровье, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на канале «Смотрим».

Доктор отметил, что прием витаминов, якобы поддерживающих здоровье сердца, на самом деле бывает даже вреден для него.

«Витамины для сердца никак неэффективны — это бессмысленная трата денег, более того, они даже вредны», — сообщил Мясников.

Это подтверждается исследованиями кардиологов, которые показали более высокий процент смертей у тех, кто принимал синтетические витамины. По словам телеведущего, пользу приносят вещества, которые содержаться в продуктах питания.

Ранее в РАН заявили об опасности дезинфекции питьевой воды озоном и хлором. Национальная Служба Новостей рассказала, что такая обработка приводит к образованию в воде мутагенных соединений.
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