Школьник из Хакассии выстрелил в друга зубочисткой и пронзил ему левый глаз

Школьник из Хакассии выстрелил другу в глаз из пневматической винтовки, заряженной зубочисткой. Мальчики направили в офтальмологическую клинику. Об инциденте сообщили журналисты «РЕН.ТВ» со ссылкой на источник, знакомого с ситуацией.