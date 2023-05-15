Школьник из Хакассии выстрелил в друга зубочисткой и пронзил ему левый глаз

Школьник из Хакассии выстрелил другу в глаз из пневматической винтовки, заряженной зубочисткой. Мальчики направили в офтальмологическую клинику. Об инциденте сообщили журналисты «РЕН.ТВ» со ссылкой на источник, знакомого с ситуацией.
По данным представителей СМИ, мальчик из Усть-Бюр играл со своим сверстником. В определенный момент он достал пневматическую винтовку. В оружии оказалась зубочистка.
Второй участник игры пострадал. «Снаряд» пронзил левый глаз. Несовершеннолетнего доставили в профильное медучреждение. На данный момент правоохранители разбираются в происходящем.
Ранее в Омске местный житель выстрелил студенту в лицо. Как сообщает RT, вместе с компанией молодой человек слишком сильно шумел под окнами у мужчины.