Там откровенное «фуфло» никогда не занимало первое место: критик Легостаев оценил «Евровидение-2023»

Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» прошел в городе Ливерпуль, Великобритания. Победительницей стала шведская певица Loreen (Лорин Талхауи), которая выступила с песней Tattoo.
В этом году Евровидение проходило уже 67-й раз, однако, российские исполнители не участвовали в конкурсе. 24 февраля 2022 года Россию отстранили из-за начала проведения спецоперации на Украине.
В последний раз страну представляла певица Manizha на конкурсе «Евровидение-2021», который проходил с 18 по 22 мая в Роттердаме, Нидерланды. Тогда она исполнила композицию Russian Woman и заняла 9 место в конкурсе.
Известный музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с корреспондентом ФАН оценил конкурс «Евровидение-2023» с профессиональной точки зрения и рассказал, кто, по его мнению, стал бы достойным представителем России на этом шоу.
Руководство музыкального конкурса не раз подвергалось критике со стороны общественности за излишнюю политизированность. Многие отмечали, что последние несколько лет «Евровидение» стало все меньше напоминать развлекательное шоу.
– Как Вы считаете, в этом году Евровидение получилось менее политизированным, чем в предыдущие годы или все-таки политизация сохранилась?
– Все эти разговоры о политизации, мне кажется, всегда были каким-то преувеличением. К сожалению, как бы мы не хотели сейчас отделить развлекательную индустрию: музыку, культуру от политики – это сделать не получается. Евровидение тоже не существует в безвоздушном пространстве. Конечно, на него влияют европейские общественные настроения, но видеть в этом поток «черного» не совсем верно. Наверное, есть какие-то нотки, но, в целом, это по-прежнему «праздник песни», который остается ярким, веселым конкурсом, не претендующего на звание «открытия музыкальной моды» и не влияющего на музыкальную индустрию. Это та красивая телепередача, которую люди смотрят раз в год по субботам и получают от этого огромное удовольствие. Им есть о чем поговорить в понедельник с коллегами о работе.
Победительница «Евровидения-2023» Loreen дважды участвовала в конкурсе. В далеком 2012 году она заняла первое место с композицией Euphoria.
– Как Вы думаете, заслуженно ли Loreen одержала победу в этом году?
– На мой взгляд, если бы она участвовала в первый раз, а не во второй, то все было бы вполне логично. У нее действительно была такая звонкая песня и номер интересный. Она уже побеждала на Евровидении, и мне кажется, тогда у нее было чуть мощнее. Сейчас она не привезла ничего кардинально нового. Это был рутинный момент голосования и здесь ничего не поделаешь.
Всего в конкурсе приняли участие исполнители из 37 стран, до финала дошли 26 участников. Среди которых 20 победителей двух полуфиналов и артисты из стран-основателей конкурса (Великобритания, Франция, Италия, Испания, Германия).
– Были ли другие участники, которые, на Ваш взгляд, тоже достойны занять первое место?
– Как мне кажется, финский хлопец был ярче и забавнее. Но дело в том, что как бы не складывались на протяжении этих десятилетий итоги Евровидения, там никогда откровенное «фуфло» не занимало первое место. Можно спорить: лучше это или хуже, но все, кто занимал первую пятерку – занимали ее абсолютно логично и по праву.
К слову, Россия победила в конкурсе единожды в 2008 году. Тогда страну представлял Дима Билан с песней Believe.
– Как вы думаете, будет ли Россия в дальнейшем принимать участие в конкурсе?
– Участие или не участие – это вопрос, к сожалению, не музыкальный, а скорее политический. У нас странное отношение к Евровидению, мы почему-то уверены, что все хотят нас там обидеть. По-моему, в плане обидеть, мы сами себя умеем это делать очень хорошо.
– Кто, на Ваш взгляд, мог бы представлять нашу страну, если бы она участвовала?
– Клава Кока – она яркая девушка. Мари Краймбрери, тоже. Мне кажется, у них здорово получилось бы.
Не все участники конкурса впечатлили общественность. Пользователи Сети обсуждали, что некогда музыкальный фестиваль теперь стал больше политическим. Ярким тому подтверждением является выступление Верки Сердючки с треком Lasha Tumbai, однако во время припева вместо Lasha Tumbai артист пел Russia Goodbye. Журналист, блогер Вадим Манукян рассказал ФАН, что Андрей Данилко (Верка Сердючка) на протяжении последних нескольких лет негативно высказывается о России – стране, в которой он обрел популярность.