Там откровенное «фуфло» никогда не занимало первое место: критик Легостаев оценил «Евровидение-2023»

– Все эти разговоры о политизации, мне кажется, всегда были каким-то преувеличением. К сожалению, как бы мы не хотели сейчас отделить развлекательную индустрию: музыку, культуру от политики – это сделать не получается. Евровидение тоже не существует в безвоздушном пространстве. Конечно, на него влияют европейские общественные настроения, но видеть в этом поток «черного» не совсем верно. Наверное, есть какие-то нотки, но, в целом, это по-прежнему «праздник песни», который остается ярким, веселым конкурсом, не претендующего на звание «открытия музыкальной моды» и не влияющего на музыкальную индустрию. Это та красивая телепередача, которую люди смотрят раз в год по субботам и получают от этого огромное удовольствие. Им есть о чем поговорить в понедельник с коллегами о работе.