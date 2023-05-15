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На выставке в Женеве показали кольцо с 50 907 бриллиантами

ФАН-ТВ

Внимание посетителей престижной ювелирной выставки в Женеве привлек удивительный экспонат, созданный мумбайскими мастерами. Кольцо Eutierria украшают 50 907 бриллиантов, что удостоило его почетного места в Книге рекордов Гиннесса.

Кольцо выглядит как подсолнух, на лепестке которого расположилась изящная бабочка. На создание изделия у ювелиров ушло около девяти месяцев. В итоге получилось украшение из 460 граммов золота и 130 каратов бриллиантов. О выборе названия для ювелирного шедевра рассказал руководитель компании Hari Krishna Exports, которая и создала это невероятное кольцо.

«Его название основано на идеологии о том, что мы, люди, едины с природой, мы — единое целое. Eutierria означает «единство с природой», — объяснил Хитарт Дхолакия.

Дхолакия добавил, что выручку от продажи кольца его компания планирует направить на высадку деревьев в Индии.

На выставке в Женеве показали кольцо с 50 907 бриллиантами
«Его стоимость составляет около 800 000 долларов, но мы пока не собираемся продавать его. Мы не планировали побить мировой рекорд. Но в будущем, если будут проводиться благотворительные аукционы, мы, безусловно, будем заинтересованы в возможности продать это кольцо по любой цене. Сумму, которую мы выручим на аукционе, мы планируем пожертвовать на посадку деревьев», — рассказал Дхолакия.

Свои ювелирные новинки в Женеве представили 170 участников. Экспозиции расположились на площади в 13 000 квадратных метров. Посетить выставку можно до 14 мая.
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