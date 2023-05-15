На выставке в Женеве показали кольцо с 50 907 бриллиантами

Кольцо выглядит как подсолнух, на лепестке которого расположилась изящная бабочка. На создание изделия у ювелиров ушло около девяти месяцев. В итоге получилось украшение из 460 граммов золота и 130 каратов бриллиантов. О выборе названия для ювелирного шедевра рассказал руководитель компании Hari Krishna Exports, которая и создала это невероятное кольцо.