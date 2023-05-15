Около полумиллиона рублей заплатит УК в Волгограде жильцам затопленной квартиры

Жительница Волгограда подала в суд иск к ООО «УК Ворошиловского района». В марте 2022 года ее квартиру в доме № 35 по улице Рабоче-Крестьянской затопило из-за течи общедомового трубопровода ХВС. Добровольно компания компенсировать ущерб отказалась.
Как пишет сетевое издание «Волгоградская правда», специалисты установили, что сотрудники УК не приняли необходимых мер по поддержанию в исправном состоянии систем водоснабжения.
В результате в пользу истицы с организации взыскали 484 370 рублей материального ущерба Кроме того, заставили оплатить стоимость выполнения оценочных работ – 10 000 рублей и услуги представителя в размере 10 000 рублей, а также штраф в 50 000 рублей, 674 рубля почтовых расходов и возмещение морального вреда в размере 2000 рублей.
Однако женщина обжаловала решение суда, после чего облсуд увеличил сумму штрафа до 125 000 рублей. Судебное решение вступило в законную силу.