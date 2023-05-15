Около полумиллиона рублей заплатит УК в Волгограде жильцам затопленной квартиры

В результате в пользу истицы с организации взыскали 484 370 рублей материального ущерба Кроме того, заставили оплатить стоимость выполнения оценочных работ – 10 000 рублей и услуги представителя в размере 10 000 рублей, а также штраф в 50 000 рублей, 674 рубля почтовых расходов и возмещение морального вреда в размере 2000 рублей.