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Аналитик Алексей Кочетков: быстрый приток мигрантов становится фактором дестабилизации общества

Общество
Аналитик Алексей Кочетков: быстрый приток мигрантов становится фактором дестабилизации общества

Как сообщил накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в стране отмечается все больше фактов групповых нападений мигрантов с целью унижения русских. По мнению российского политолога Алексея Кочеткова, государство должно срочно брать миграционные потоки под жесткий контроль.

Напомним, Александр Бастрыкин в рамках Петербургского международного юридического форума рассказал о «некоторых тенденциях в структуре преступности, которые наблюдаются в последнее время и требуют принятия действенных мер». Он отметил рост числа преступлений мигрантов. В 2022 году число тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов выросло на 37%, число убийств выросло на 18% (с 247 до 291), изнасилований – на 7% (с 257 до 276).

При этом мигранты не желают «интегрироваться в российское общество», они «не изучают русский язык и культуру, пытаются обособиться и противопоставить свои традиции», сообщил глава СК. Также Бастрыкин отметил факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских. Он описал ряд тенденций: миграционная преступность молодеет, отмечается жестокость и желание унизить жертву преступления, идет рост экстремистских преступлений. В СПЧ считают, что основная причина — в росте численности самих гастарбайтеров. В Федерации мигрантов признают, что преступность выросла, но только среди приезжих молодого возраста.

Как сообщил ФАН российский политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков, миграционные потоки в РФ растут при полном одобрении либералов из внутриэлитной «партии мира».

«Сейчас наметилась интересная тенденция, которую в свое время отмечала спикер МИД РФ Мария Захарова — происходит внутриэлитный раскол, идет борьба между государственниками и либералами, «партией войны» и «партией поражения». Эта борьба идет сразу по нескольким направлениям — в том, числе, те же либералы-«пораженцы» предлагают срочно начать в России приватизацию имущества. Среди этих людей — представители Минфина, Центробанка, экономического блока правительства и т.д. То есть, страна участвует в военных действиях, ей остро не хватает высокотехнологичной продукции — почти нет своей оптики, электроники и т. д. Казалось бы, нужно срочно переводить экономику на военные рельсы, хотя бы в силу того, что военной спецоперацией на Украине дело может не ограничиться. Но при этом умники-«пораженцы» говорят: «Ну что вы, зачем? Давайте мы все приватизируем, чем и добьем то, что сегодня успешно функционирует», — отметил он.

С другой стороны, продолжил Кочетков, люди вроде Бастрыкина, Патрушева, руководителей Совета безопасности, МВД и ФСБ РФ говорят — нужно срочно, как можно быстрее наводить порядок в ситуации с мигрантами.

«Потому что мы сейчас собственными руками создаем не просто «пятую колонну, а силы, которые в любой момент могут «ударить в спину», резко дестабилизировать политическую обстановку в России. То есть, к нам приезжают сотни тысяч инокультурных людей, которые создают собственные гетто в городах РФ, не хотят никуда интегрироваться и, главное — едва легализовавшись, бегут получать разрешение на ношение оружия. А подпевалы из «пятой колонны» говорят: «Да-да, это очень хорошо, они же должны себя защищать». Так вот, на деле защищать их должен закон и власть», — уверен Кочетков.

Аналитик напомнил — наши силовики прямо говорят, что мигранты постепенно начинают представлять из себя явную угрозу российскому обществу.

Аналитик Алексей Кочетков: быстрый приток мигрантов становится фактором дестабилизации общества
«Они приезжают якобы для того, чтобы работать на стройках, но на этих самых стройках мы их не видим. Зато мы видим их в такси, они работают курьерами, просто шляются толпами по улицам, собираются в банды, нападают на нормальную мирную молодежь и т. д. А также занимаются грабежами, изнасилованиями и т. д. — перечислил Кочетков. — По сути, теми преступлениями, которые они совершают, они «пробуют» нашу правоохранительную систему на прочность. При этом очень активно ведут себя так называемые «системные диаспоры». Например, азербайджанцы совершили какое-то преступление — и тут же вся азербайджанская диаспора включает все свои силовые и информационные ресурсы, для того, чтобы отбить и обелить преступников. Они оказывают давление на наших силовиков, пытаются их подкупить и т. д».

Все это вызывает крайне негативную реакцию в самом российском обществе, которое должно быть настроено на долгую борьбу на внешнем периметре, указал политолог.

«И когда россияне видят, что государство по каким-то причинам не защищает людей, чьи родственники сражаются на фронте, а их дети и братья подвергаются нападениям в тылу, то общество начинает негодовать. Получается, что у нас одновременно и диаспоры, и мигранты, и украинские спецслужбы начинают работать с одной целью — на дестабилизацию нашего общества. Естественно, при полной поддержке либералов из «партии мира», — отметил аналитик.

Поэтому заявление Александра Бастрыкина — это внешнее проявление позиции «партии государственников», считает он.

«Нам действительно нужно срочно наводить порядок в системе миграционной политики, контроля за мигрантами. И государству не только нельзя увеличивать количество мигрантов, въезжающих в страну — их число нужно сокращать, брать эти сообщества под жесткий контроль. То есть, если человек приезжает к нам на стройку, то нужно жестко контролировать, чтобы именно там он и работал. Приехал мигрант на завод — отработал, получил свои кровные деньги, и спокойно выехал к своей семье. Россия должна срочно брать миграционный поток под жесткий контроль — чтобы этих рабочих людей никто не обижал и не грабил, но и чтобы они сами даже не думали участвовать в каких-то преступных схемах. И уж тем более, чтобы никакие террористические структуры не могли завербовать их как потенциальных боевиков», — заключил Кочетков.

Напомним, ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России увеличилось число мигрантов, а вместе с тем и число совершаемых ими преступлений. Он рассказал, что в 2021-м тяжких преступлений, совершенных мигрантами, насчитывалось 11 тысяч, а в 2022-м их количество выросло до 15 тысяч. По словам главы СК, проявляется это в крупных городах. Он отметил, что в соцсетях россияне пишут: «Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы». «Люди предлагают: если мигранты — граждане России, получили гражданство, то, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг — пожалуйста, к себе на родину», – сказал Бастрыкин.

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