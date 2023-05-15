Аналитик Алексей Кочетков: быстрый приток мигрантов становится фактором дестабилизации общества

Как сообщил накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в стране отмечается все больше фактов групповых нападений мигрантов с целью унижения русских. По мнению российского политолога Алексея Кочеткова, государство должно срочно брать миграционные потоки под жесткий контроль.
Напомним, Александр Бастрыкин в рамках Петербургского международного юридического форума рассказал о «некоторых тенденциях в структуре преступности, которые наблюдаются в последнее время и требуют принятия действенных мер». Он отметил рост числа преступлений мигрантов. В 2022 году число тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов выросло на 37%, число убийств выросло на 18% (с 247 до 291), изнасилований – на 7% (с 257 до 276).
При этом мигранты не желают «интегрироваться в российское общество», они «не изучают русский язык и культуру, пытаются обособиться и противопоставить свои традиции», сообщил глава СК. Также Бастрыкин отметил факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских. Он описал ряд тенденций: миграционная преступность молодеет, отмечается жестокость и желание унизить жертву преступления, идет рост экстремистских преступлений. В СПЧ считают, что основная причина — в росте численности самих гастарбайтеров. В Федерации мигрантов признают, что преступность выросла, но только среди приезжих молодого возраста.
Как сообщил ФАН российский политолог, координатор движения «Русский союз» Алексей Кочетков, миграционные потоки в РФ растут при полном одобрении либералов из внутриэлитной «партии мира».
«Сейчас наметилась интересная тенденция, которую в свое время отмечала спикер МИД РФ Мария Захарова — происходит внутриэлитный раскол, идет борьба между государственниками и либералами, «партией войны» и «партией поражения». Эта борьба идет сразу по нескольким направлениям — в том, числе, те же либералы-«пораженцы» предлагают срочно начать в России приватизацию имущества. Среди этих людей — представители Минфина, Центробанка, экономического блока правительства и т.д. То есть, страна участвует в военных действиях, ей остро не хватает высокотехнологичной продукции — почти нет своей оптики, электроники и т. д. Казалось бы, нужно срочно переводить экономику на военные рельсы, хотя бы в силу того, что военной спецоперацией на Украине дело может не ограничиться. Но при этом умники-«пораженцы» говорят: «Ну что вы, зачем? Давайте мы все приватизируем, чем и добьем то, что сегодня успешно функционирует», — отметил он.
С другой стороны, продолжил Кочетков, люди вроде Бастрыкина, Патрушева, руководителей Совета безопасности, МВД и ФСБ РФ говорят — нужно срочно, как можно быстрее наводить порядок в ситуации с мигрантами.
«Потому что мы сейчас собственными руками создаем не просто «пятую колонну, а силы, которые в любой момент могут «ударить в спину», резко дестабилизировать политическую обстановку в России. То есть, к нам приезжают сотни тысяч инокультурных людей, которые создают собственные гетто в городах РФ, не хотят никуда интегрироваться и, главное — едва легализовавшись, бегут получать разрешение на ношение оружия. А подпевалы из «пятой колонны» говорят: «Да-да, это очень хорошо, они же должны себя защищать». Так вот, на деле защищать их должен закон и власть», — уверен Кочетков.
Аналитик напомнил — наши силовики прямо говорят, что мигранты постепенно начинают представлять из себя явную угрозу российскому обществу.
«Они приезжают якобы для того, чтобы работать на стройках, но на этих самых стройках мы их не видим. Зато мы видим их в такси, они работают курьерами, просто шляются толпами по улицам, собираются в банды, нападают на нормальную мирную молодежь и т. д. А также занимаются грабежами, изнасилованиями и т. д. — перечислил Кочетков. — По сути, теми преступлениями, которые они совершают, они «пробуют» нашу правоохранительную систему на прочность. При этом очень активно ведут себя так называемые «системные диаспоры». Например, азербайджанцы совершили какое-то преступление — и тут же вся азербайджанская диаспора включает все свои силовые и информационные ресурсы, для того, чтобы отбить и обелить преступников. Они оказывают давление на наших силовиков, пытаются их подкупить и т. д».
Все это вызывает крайне негативную реакцию в самом российском обществе, которое должно быть настроено на долгую борьбу на внешнем периметре, указал политолог.
«И когда россияне видят, что государство по каким-то причинам не защищает людей, чьи родственники сражаются на фронте, а их дети и братья подвергаются нападениям в тылу, то общество начинает негодовать. Получается, что у нас одновременно и диаспоры, и мигранты, и украинские спецслужбы начинают работать с одной целью — на дестабилизацию нашего общества. Естественно, при полной поддержке либералов из «партии мира», — отметил аналитик.
Поэтому заявление Александра Бастрыкина — это внешнее проявление позиции «партии государственников», считает он.
«Нам действительно нужно срочно наводить порядок в системе миграционной политики, контроля за мигрантами. И государству не только нельзя увеличивать количество мигрантов, въезжающих в страну — их число нужно сокращать, брать эти сообщества под жесткий контроль. То есть, если человек приезжает к нам на стройку, то нужно жестко контролировать, чтобы именно там он и работал. Приехал мигрант на завод — отработал, получил свои кровные деньги, и спокойно выехал к своей семье. Россия должна срочно брать миграционный поток под жесткий контроль — чтобы этих рабочих людей никто не обижал и не грабил, но и чтобы они сами даже не думали участвовать в каких-то преступных схемах. И уж тем более, чтобы никакие террористические структуры не могли завербовать их как потенциальных боевиков», — заключил Кочетков.
Напомним, ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России увеличилось число мигрантов, а вместе с тем и число совершаемых ими преступлений. Он рассказал, что в 2021-м тяжких преступлений, совершенных мигрантами, насчитывалось 11 тысяч, а в 2022-м их количество выросло до 15 тысяч. По словам главы СК, проявляется это в крупных городах. Он отметил, что в соцсетях россияне пишут: «Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы». «Люди предлагают: если мигранты — граждане России, получили гражданство, то, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг — пожалуйста, к себе на родину», – сказал Бастрыкин.