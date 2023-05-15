Аналитик Алексей Кочетков: быстрый приток мигрантов становится фактором дестабилизации общества

Напомним, ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России увеличилось число мигрантов, а вместе с тем и число совершаемых ими преступлений. Он рассказал, что в 2021-м тяжких преступлений, совершенных мигрантами, насчитывалось 11 тысяч, а в 2022-м их количество выросло до 15 тысяч. По словам главы СК, проявляется это в крупных городах. Он отметил, что в соцсетях россияне пишут: «Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы». «Люди предлагают: если мигранты — граждане России, получили гражданство, то, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг — пожалуйста, к себе на родину», – сказал Бастрыкин.