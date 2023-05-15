ЕС на саммите G7 будет настаивать на расширении военной помощи Украине

Евросоюз на саммите G7 будет настаивать на расширении и ускорении военной помощи Украине. Об этом заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.
Фон дер Ляйен указала, что Запад должен придерживаться двух принципов, первый из которых: не принимать решений «про Украину без Украины». Второй пункт подразумевает поддержку Киева столько, сколько понадобится.
«На саммите G7 мы полностью поддержим мирную формулу Зеленского. Только Украина должна принимать решения об условиях мира», — заявил Мишель.
Он в свою очередь указал, что Украина нуждается в большей военной помощи, причем в сжатые сроки. Он подчеркнул, что это необходимо для контрнаступления ВСУ.
Ранее стало известно, что Великобритания намерена предоставить Украине новый пакет военной помощи. В пакет войдут зенитные ракеты и сотни ударных беспилотников, пишет Национальная Служба Новостей.