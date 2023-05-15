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Стали известны подробности указа Путина об упрощенном получении гражданства для контрактников-иностранцев

Общество
Стали известны подробности указа Путина об упрощенном получении гражданства для контрактников-иностранцев

Президент России Владимир Путин сообщил о подробностях нового указа, который позволяет получать гражданство иностранцам, служащим в зоне СВО.

Новые правила применяются в отношении тех жителей других государств, кто заключил договор с вооруженными силами РФ на один год. В таком случае иностранцы действительно могут претендовать на упрощенный порядок получение паспорта. Новая инициатива вносит изменения в подобный указ от 30 сентября прошлого года.

Стоит отметить, что ранее в Минцифрах сообщили о готовности указа об электронных паспортах. Такой документ сможет заменить физический. Как отметил Максут Шадаев, все разногласия, связанные с разработкой проекта, урегулированы.
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