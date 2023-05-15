Розыгрыш «иранской карты»: почему Вашингтон «обеспокоен» сближением Москвы и Тегерана

Обострение в американских СМИ дискуссий относительно сближения Ирана и России — это не что иное, как подготовка к президентской гонке в США, уверен политический аналитик Владимир Соловейчик.
Как он пояснил в разговоре с корреспондентом ФАН «иранская карта» остается беспроигрышным вариантом, чтобы, с одной стороны, запугать собственное население, с другой — подать сближение Москвы и Тегерана, как провал нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
«Дипломатия США, начиная с 1979 года, предпринимает усилия по международной изоляции Ирана. Эта политика за почти 45 лет не претерпела изменений. Поэтому власти США столь болезненно воспринимают факты, свидетельствующее о сотрудничестве Ирана и РФ, особенно в части военно-технического сотрудничества. На фоне разворачивающейся в США предвыборной кампании разыгрывание «иранской карты» видится американским политикам: что демократам, что в особенности республиканцам, — выигрышной темой, тем более, что запугивание электората иранскими ядерными амбициями «надежно» действует на американских избирателей, особенно в глубинке», — объяснил политолог.
Именно в этом и кроется причина обострившейся в последнее время дискуссия в американской прессе о сотрудничестве РФ и Ирана, уверен аналитик. Поэтому республиканцы делают упор в этой дискуссии на провалы команды Байдена на иранском направлении.
При этом Соловейчик подчеркнул, что на самом деле сотрудничество России и Ирана, не угрожает ни США, ни Израилю, ни Турции, ни Сирии, ни арабским монархиям Персидского залива. Оно лишь носит взаимовыгодный характер для экономик двух стран, оказавшихся под беспрецедентным санкционным давлением.
Ранее в издании 19FortyFive вышла статья, в которой говорится, что альянс между Россией и Ираном серьезно угрожает интересам США. Якобы, это сотрудничество «подрывает интересы США в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке».