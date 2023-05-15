Розыгрыш «иранской карты»: почему Вашингтон «обеспокоен» сближением Москвы и Тегерана

При этом Соловейчик подчеркнул, что на самом деле сотрудничество России и Ирана, не угрожает ни США, ни Израилю, ни Турции, ни Сирии, ни арабским монархиям Персидского залива. Оно лишь носит взаимовыгодный характер для экономик двух стран, оказавшихся под беспрецедентным санкционным давлением.