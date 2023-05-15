«Киеву не поможет»: политолог Лагин о подготовке украинских пилотов в Великобритании

Как бы Лондон не помогал Киеву, последнему это не поможет, сообщил в интервью корреспонденту ФАН независимый политический аналитик Николай Лагин.
Ранее в канцелярии британского премьера Риши Сунака сообщили, что страна откроет новый учебный центр для подготовки украинских военных летчиков. После обучения, летчики смогут управлять ударными самолетами западного образца.
«Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, чтобы пройти базовую подготовку», — значится в заявлении правительства.
По предварительным данным, это будет адаптация программы, которую в настоящее время используют британские пилоты. Так, украинцы освоят навыки пилотирования, которые смогут применить в управлении различных типов самолетов.
«Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению самолетов F16 — истребителей, которые предпочла Украина», — отмечается в сообщении.
Комментируя заявление британского правительства, политолог Лагин отметил, что как бы не разворачивались события, у России есть только один путь — выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции.
«Как бы Лондон не помогал Киеву, последнему это не поможет. Да, Туманный Альбион может обучить украинских пилотов, вот только на это потребуется от пары месяцев до полугода. Но даже это ни на что не повлияет, силы и средства несопоставимы. Нам будет сложнее, определенно, но итог все равно один», — сообщил эксперт.
Собеседник ФАН добавил, что пока неясно — начнутся ли поставки Украине боевых самолетов западного образца, работе с которыми и планируют обучать пилотов ВСУ.
«Россия пока лишь предупреждает о красных линиях, но вполне возможно их пересечением и станет передача тех же F-16. В таком случае мы можем нарастить средства ПВО на приграничных территориях», — заключил аналитик.
Напомним, ФАН ранее сообщал, что в Елисейском дворце считают преждевременным вопрос о возможной передаче Украине современных истребителей.