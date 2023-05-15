Сборная России по футболу планирует сыграть с Камеруном 15 июня

«Спорт-Экспресс» сообщил, что сборная России по футболу планирует организовать товарищеский матч с командой Камеруна.
Игра сборных может состояться в стадионе «Лужники» в Москве. Планируемая дата матча – 15 июня.
Весной прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российскую сборную и клубы от международных турниров. Данное решение принято на неопределенный срок.
По этому поводу прежде высказался тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак. Он отметил, что играть командам из России так или иначе нужно, и не считает переход российского футбола в Азиатскую конфедерацию катастрофичной.