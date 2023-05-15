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Пять человек пострадали при взрыве в центре Луганска

Происшествия
Пять человек пострадали при взрыве в центре Луганска

Пятеро человек получили ранения при подрыве в центре Луганска, трое получили тяжелые травмы. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Согласно предварительным данным, взрыв являлся покушением на Игоря Корнета, занимающего пост министра МВД ЛНР. Сообщается, что он ранен.

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник подтвердил факт взрыва. Он указал, что все профильные ведомства уже работают на месте происшествия.

Стоит отметить, что в Сети ранее появились кадры последствий взрыва в центре Луганска.
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