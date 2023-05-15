В России завели 32 уголовных дела по факту пыток военных в украинском плену

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возбуждении 32-х уголовных дел о пытках российский военных в плену на Украине.
Из доклада Москальковой следует, что уголовные дела завели по факту жестокого обращения и пыток военнослужащих, попавших в украинский плен. Кроме того, была оказана поддержка в решении вопросов социально-бытового характера 82-м военнослужащим.
Сообщается, что по итогам совместной работы с ФСБ РФ, Минобороны РФ, МККК, а также во взаимодействии с украинской стороной в Россию вернулись 168 гражданских лиц, которых незаконно удерживали на территории Украины.
Ранее Россия получила ответ от главы БДИПЧ ОБСЕ Маттео Макаччи по обращению о пытках российских военнослужащих в украинском плену.