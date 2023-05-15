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Боец ВС РФ: танк Leopard ВСУ отступил после одного выстрела в его сторону

Армия
Боец ВС РФ: танк Leopard ВСУ отступил после одного выстрела в его сторону

Украинские военные на танке Leopard поспешили скрыться после одного выстрела в их сторону, рассказал командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр.

Он сообщил, что это была первая встреча его подразделения, дислоцированного в ДНР, с немецкой военной техникой. Экипаж ВСУ вышел из укрытия для обстрела российских позиций, поэтому против него выступил дежурный экипаж российских танкистов, рассказал военный.

«Наш экипаж первый дал ему (открыл огонь. — Прим. ред.), не попал, помешал рельеф местности. Он (экипаж танка ВСУ. — Прим. ред.) это заметил и начал уходить, отступил», — рассказал танкист.

Ранее Национальная Служба Новостей сообщала о возможных дополнительных поставках Киеву военной техники из Германии.
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