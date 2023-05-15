Боец ВС РФ: танк Leopard ВСУ отступил после одного выстрела в его сторону

Он сообщил, что это была первая встреча его подразделения, дислоцированного в ДНР, с немецкой военной техникой. Экипаж ВСУ вышел из укрытия для обстрела российских позиций, поэтому против него выступил дежурный экипаж российских танкистов, рассказал военный.