Боец ВС РФ: танк Leopard ВСУ отступил после одного выстрела в его сторону

Украинские военные на танке Leopard поспешили скрыться после одного выстрела в их сторону, рассказал командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр.
Он сообщил, что это была первая встреча его подразделения, дислоцированного в ДНР, с немецкой военной техникой. Экипаж ВСУ вышел из укрытия для обстрела российских позиций, поэтому против него выступил дежурный экипаж российских танкистов, рассказал военный.
«Наш экипаж первый дал ему (открыл огонь. — Прим. ред.), не попал, помешал рельеф местности. Он (экипаж танка ВСУ. — Прим. ред.) это заметил и начал уходить, отступил», — рассказал танкист.
Ранее Национальная Служба Новостей сообщала о возможных дополнительных поставках Киеву военной техники из Германии.