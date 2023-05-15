Спасатели эвакуировали из национального парка «Таганай» беременную туристку

Беременная жительница Челябинска отправилась в горы с подругой по туристическому маршруту в национальном парке «Таганай». Однако вскоре она почувствовала себя плохо. Тогда подруга туристки вызвала спасателей.
Как пишет сетевое издание «ЧелябинскСегодня», сотрудники спасательной службы Златоустовского отряда на квадроцикле, предпринимая различные меры предосторожности, забрали пострадавшую от приюта Белый Ключ и доставили к Центральной усадьбе, где передали бригаде скорой медицинской помощи, проинформировали в пресс-центре ПСС Челябинской области.
Кроме того, челябинкам напомнили, что, собираясь в поход, следует адекватно оценивать свои возможности и не забывать, что маршруты, проложенные по горно-таежной местности, предполагают у путешественников определенную физическую подготовку, добавили в пресс-службе ведомства.