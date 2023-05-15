Спасатели эвакуировали из национального парка «Таганай» беременную туристку

Кроме того, челябинкам напомнили, что, собираясь в поход, следует адекватно оценивать свои возможности и не забывать, что маршруты, проложенные по горно-таежной местности, предполагают у путешественников определенную физическую подготовку, добавили в пресс-службе ведомства.