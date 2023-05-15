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Представители ВГС Ливии обвинили ПНЕ в неподчинении законодательным органам

Весь мир
Представители ВГС Ливии обвинили ПНЕ в неподчинении законодательным органам

Бенгази, 15 мая. Высший государственный совет (ВГС) Ливии обвинил утратившее легитимность Правительство национального единства (ПНЕ) в нарушениях, пишут арабские СМИ.

ВГС упрекнул ПНЕ в том, что оно уклоняется от реализации положений дорожной карты, которая была разработана во время женевских заседаний Ливийского форума политического диалога (ЛФПД).

«Правительство национального единства республики не подчиняется законодательным органам, не предоставляет прозрачных данных о расходах, доходах и добыче нефти, а также неспособно организовать и провести выборы», — сказано в заявлении ведомства.

Представителями ВГС было принято решение о создании специальных комитетов, которые займутся расследованием нарушений ПНЕ Ливии.

Ранее правозащитные организации и региональные общественные деятели выступили против решения главы утратившего легитимность Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дбейбы в отношении женщин.
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