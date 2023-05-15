Жители Буркина-Фасо вышли на митинг в поддержку отношений между Уагадугу и Москвой

Жители прошли по улицам с российским триколором и государственными флагами, которыми украсили трибуны. Они выразили приверженность работе президента республики Ибрагима Траоре, силам обороны и безопасности, а также подчеркнули непримиримость по отношению ко всем, кто выступает против мира и стабильности в державе.