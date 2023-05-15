Жители Буркина-Фасо вышли на митинг в поддержку отношений между Уагадугу и Москвой

Уагадугу, 15 мая. Крупный митинг в поддержку правительства и сотрудничества между РФ и Буркина-Фасо состоялся в городе Дедугу на северо-западе страны.
Жители прошли по улицам с российским триколором и государственными флагами, которыми украсили трибуны. Они выразили приверженность работе президента республики Ибрагима Траоре, силам обороны и безопасности, а также подчеркнули непримиримость по отношению ко всем, кто выступает против мира и стабильности в державе.
«Мы призываем международное сообщество, а именно ЭКОВАС, Африканский союз, ЕС, Францию и ее союзников прекратить все действия по вмешательству в дела нашей страны», — заявила местная активистка.
Ранее президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре назвал Россию значимым стратегическим союзником африканской республики. По словам национального лидера, Москва стала для государства важнейшим партнером и поставщиком боевой техники.