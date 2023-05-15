ООН: более 320 тысяч человек в Ливии нуждаются в гуманитарной помощи

Триполи, 15 мая. Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что в гуманитарной помощи нуждаются более 300 тысяч ливийцев, пишут арабские СМИ.
ООН опубликовала ежегодный отчет, подготовленный для Социального и экономического совета, а также Управления по координации продовольственных вопросов.
«Согласно результатам исследования, гуманитарные потребности в Ливии сократились на 47% в течение 2022 года», — сказано в документе.
ООН отметила, что ее усилия сосредоточены на поиске долгосрочных решений для внутренне перемещенных лиц и управлении миграцией для улучшения условий.
«В помощи нуждаются около 328 тысячи человек, а это указывает на бесчеловечное обращение с беженцами и вызывает серьезную озабоченность», — подчеркнули в организации.
ООН рассказала о запуске Рамочной программы по сотрудничеству в интересах устойчивого развития на период 2023–2025 годов в партнерстве с правительством Ливии и причастными сторонами по всему региону.
Ранее Палата представителей Ливии выступила против вмешательства Миссии ООН в избирательный процесс страны.